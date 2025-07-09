Синоптик Вильфанд: в Москве станет прохладнее после 14 июля

В столицу пришла изнуряющая жара, которая будет стоять в Москве и области всю неделю. Но так тепло будет н д конца лета. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, рассказал, когда ждать комфортную погоду в Москве.
В ближайшие дни ждать облегчения не приходится, на европейской части страны будут держаться высокие температуры.
Пока только в Ленинградской и Псковской областях прохладнее, но уже к концу недели станет жарко.
— В начале недели воздушные массы поступали со Средиземноморья и из северных регионов Африки, сейчас — из Турции, а вскоре пойдут с Ближнего Востока, — говорит синоптик aif.ru.
Eще одной причиной аномальной жары является «высотный антициклон», которых завис над европейской частью России. У солнечных лучей нет преград, и они прекрасно прогревают.
Ситуация может измениться со следующего понедельника, 14 июля.
— Слово «похолодает» здесь, конечно, никак не подходит, погода все равно останется жаркой. Но это уже будет понижением на 4−5°С. Температура будет все еще выше нормы, но на 3−4°С, а не на 7−8°С, как сейчас, — заключил синоптик.
В предстоящие выходные погода будет очень жаркой, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура достигнет +33…+35 градусов.
Чтобы легче переносит жару, врачи советуют пить подсоленную воду, она помогает спасаться от обмороков из-за перегрева. В такую погоду легко получить солнечный и тепловой удар, сказал врач-терапевт Андрей Звонков Life.ru.
Ранее, шеф-повар рассказал блюде, которое спасет в жару. Когда очень жарко и хочется чего-то холодного, спасти от горячего лета может свекольник, пишет Газетa.ru.