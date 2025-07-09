Синоптик Вильфанд: в Москве станет прохладнее после 14 июля

— Слово «похолодает» здесь, конечно, никак не подходит, погода все равно останется жаркой. Но это уже будет понижением на 4−5°С. Температура будет все еще выше нормы, но на 3−4°С, а не на 7−8°С, как сейчас, — заключил синоптик.