Биткоин взлетел выше 112 тысяч долларов, обновив исторический максимум

9 июля в 22:55 по московскому времени курс биткоина впервые превысил отметку в 112 тысяч долларов, достигнув нового ценового максимума на отметке 112 152 доллара на бирже Coinbase.
Это превзошло предыдущий рекорд, установленный 22 мая. После небольшого отката биткоин демонстрирует устойчивый рост, прибавив более 46 процентов с апрельского минимума в 75 тысяч долларов.
Капитализация биткоина превысила 2,17 триллиона долларов, обогнав по этому показателю Alphabet (Google). Рост сопровождается притоком институционального капитала в американские биткоин-ETF, который достиг 370 миллиардов долларов с апреля. Это создает дополнительный спрос, поскольку управляющие компании обязаны покупать биткоины для обеспечения выпускаемых акций ETF. Доля биткоина в общей капитализации криптовалютного рынка превышает 64 процента, передает РБК.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического резерва биткоина. Как отметил советник по науке и технологиям Дэвид Сакс, продавать криптовалюту не планируется — она станет цифровым эквивалентом золота в Форт-Ноксе, служа средством сбережения.
20 января биткоин установил абсолютный рекорд стоимости, достигнув отметки 109,1 тысячи долларов.