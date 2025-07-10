Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

10 июля — день, наполненный разнообразными праздниками: от семейных до исторических и православных.

Источник: МК.RU Самара

10 июля — день, наполненный разнообразными праздниками: от семейных до исторических и православных. В этой статье мы расскажем, какой сегодня праздник в России, какие церковные даты отмечают верующие, а также какие необычные события празднуют в мире.

Какой сегодня праздник в России и мире?

День племянниц и племянников.

10 июля во многих странах отмечают День племянниц и племянников — праздник, посвященный укреплению семейных связей.

Как отметить?

Позвоните или встретьтесь с племянниками;

Подарите небольшой подарок или просто уделите внимание;

Организуйте семейный обед или прогулку.

История праздника.

Традиция чествования племянников уходит корнями в древние культуры, где эти родственные связи особенно ценились.

День любви к капибарам.

Капибары — самые крупные грызуны в мире, отличающиеся дружелюбием и спокойствием.

Интересные факты:

Вес капибары достигает 65 кг;

Они легко уживаются с другими животными;

Водятся в Южной Америке, но популярны во всем мире.

Как отметить?

Посетите зоопарк или посмотрите документальный фильм;

Сделайте пост в соцсетях с хештегом #ДеньКапибары.

День Николы Теслы.

10 июля — день рождения великого изобретателя, Николы Теслы, чьи открытия изменили мир.

Чем знаменит Тесла?

Разработка переменного тока;

Создание электродвигателя;

Вклад в беспроводную передачу энергии.

Как отметить?

Посмотрите фильм или почитайте биографию ученого;

Посетите научную выставку;

Какой сегодня православный праздник в России?

День памяти праведной Иоанны мироносицы.

Иоанна была одной из женщин, следовавших за Христом и помогавших апостолам.

История:

Была знатной придворной дамой;

Уверовала после чудесного исцеления сына.

Традиции:

Молитвы о семейном благополучии;

Чтение Евангелия.

День преподобного Сампсона Странноприимца.

Святой Сампсон известен своей бескорыстной помощью больным и нищим.

Чем знаменит?

Раздал наследство нуждающимся;

Изучал медицину, чтобы лечить бесплатно.

О чем молятся?

О милосердии и помощи ближним.

День обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.

10 июля 1998 года были обретены мощи старца Амвросия, одного из самых почитаемых Оптинских старцев.

Где находятся мощи?

В Свято-Введенском соборе Оптиной пустыни.

О чем просят у святого?

О духовном наставлении;

Об исцелении болезней.

День победы в Полтавской битве (1709 год).

10 июля — День воинской славы России в честь победы Петра I над шведами.

Историческая справка:

Решающее сражение Северной войны;

Разгром армии Карла XII;

Укрепило влияние России в Европе.

Как отмечают?

Проводят исторические реконструкции.

Читают лекции о значении битвы.

Заключение: какие сегодня праздники 10 июля 2025 года?

Сегодняшний день объединяет семейные, научные, православные и исторические события.

Какой сегодня праздник в России 2025?

Светские: День племянников, День Теслы, День Полтавской победы;

Церковные: Иоанна мироносица, Сампсон Странноприимец, Амвросий Оптинский.

Теперь вы знаете, какие сегодня праздники, и сможете отметить их осознанно!

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.