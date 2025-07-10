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Сухофрукты и приправа с плесенью. Какие нарушения выявил Госсаннадзор в Гомельской области

Так, самаркандский изюм, изготовление которого датировано этим годом, не соответствовал установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесень».

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госсаннадзор Гомельской области в июне выявил реализацию отдельных партий недоброкачественной продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, самаркандский изюм, изготовление которого датировано этим годом, не соответствовал установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесень». Эти же параметры были нарушены и у польской приправы для курицы, срок годности которой — до марта 2027 года.

Фруктовая смесь Fooddry не соответствовала установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю. Обнаружены недопустимые синтетические красители с названиями «солнечный закат FCF (Е110), “тартразин (Е102)”, “красный очаровательный АС (Е129)”, “блестящий синий FCF (Е133)”. Возникли вопросы и по маркировке, на которой отсутствовали данные о наличии в продукте консерванта “сернистая кислота (диоксид серы Е220)”, обнаруженного по результатам лабораторных исследований.

В список запрещенных к реализации попали и сладости из России. В частности, в печенье «Печенье-Варенье ажурное с ароматом абрикоса» и «Печенье-Варенье лесное с ароматом лесных ягод» по результатам лабораторных исследований обнаружен консервант «бензойная кислота (Е 210)», сведения о наличии которого в пищевом продукте отсутствовали.

Партия быстрозамороженной овощной смеси «Лечо» польского производителя снята с продажи из-за наличия кишечной палочки.

Партии изъяты из реализации для недопущения их дальнейшего обращения. -0-