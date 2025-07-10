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Что можно и нельзя делать в Самсонов день 10 июля, который называют Сеногной

Узнали приметы и запреты на 10 июля, когда отмечают Самсонов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 июля вспоминает святого Сампсона Странноприимца. В народе принято праздновать Самсонов день. Но существует еще одно название — Самсон Сеногной. Оно связано с тем, что в названную дату всегда шел дождь, а это мешает заготовке сена.

Что нельзя делать 10 июля.

Запрещено злиться, ругаться, вступать в конфликты с близкими и родными. Не рекомендуется признаваться в любви. Кроме того, не следует поднимать на улице деньги. Считалось, что подобным можно навлечь на себя неприятности.

Что можно делать 10 июля.

По традиции, было принято ходить в церковь и молиться святому, прося у него хорошей погоды без дождя, чтобы собрать сено.

Согласно приметам, дождь предсказывать подобную погоду на протяжении семи недель. В том случае, если цветы не раскрыли лепестки, то будет дождь.

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