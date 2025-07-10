Что можно и нельзя делать на Оленью Луну, которую белорусы смогут увидеть 10 июля

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть Оленью Луну 10 июля 2025 года. Название полнолунию дали народы Северной Америки в связи с тем, что в указанный период у оленей начинают отрастать новые рога. Специалисты отмечают, что Луна будет выглядеть непривычно, приобретая то розовый, то красный, то оранжевый оттенки. За полнолунием лучше всего наблюдать вдали от города на открытых территориях.
Оленья Луна, что нельзя делать.
В период полнолуния не следует принимать поспешных и необдуманных решений. Кроме того, не стоит ставить перед собой нереализуемые задачи и требовать от себя невозможного. Не рекомендуется открывать бизнес, начинать новые дела. Нельзя вступать в конфликты.
Оленья Луна, что можно делать.
Указанный период подходит для того, чтобы подвести итоги. Вместе с тем следует поставить четкие цели на будущее. Рекомендуется навести порядок в своих мыслях. А еще обязательно нужно уделить внимание своему здоровью.
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