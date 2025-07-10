Что можно и нельзя делать на Оленью Луну, которую белорусы смогут увидеть 10 июля

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть Оленью Луну 10 июля 2025 года. Название полнолунию дали народы Северной Америки в связи с тем, что в указанный период у оленей начинают отрастать новые рога. Специалисты отмечают, что Луна будет выглядеть непривычно, приобретая то розовый, то красный, то оранжевый оттенки. За полнолунием лучше всего наблюдать вдали от города на открытых территориях.