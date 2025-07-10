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Во Франции задержали российского баскетболиста: в чем его обвиняют

Баскетболиста Касаткина задержали во Франции за участие в хакерской группе.

Российский баскетболист Даниил Касаткин попал под арест во Франции. Его задержали 9 июня. Спортсмен подозревается в участии в хакерской группе. Об этом пишет AFP.

Даниила Касаткина обвиняют в осуществлении атак с использованием программ-вымогателей. Баскетболиста могут экстрадировать в Соединенные Штаты. При этом он отвергает все обвинения, выдвинутые французскими правоохранителями. О других подробностях дела пока не сообщается.

Известно, что по версии обвинения спортсмен якобы состоял в преступной группировке. При этом о деяниях, якобы совершенных на территории Франции, ничего не известно.