Во Франции задержали российского баскетболиста: в чем его обвиняют

Даниила Касаткина обвиняют в осуществлении атак с использованием программ-вымогателей. Баскетболиста могут экстрадировать в Соединенные Штаты. При этом он отвергает все обвинения, выдвинутые французскими правоохранителями. О других подробностях дела пока не сообщается.