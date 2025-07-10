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В Самарской области сохранится 30-градусная жара днем 10 июля

Столбики термометров будут показывать в 63-м регионе в четверг до +35.

Столбики термометров будут показывать в 63-м регионе в четверг до +35. Подробностями поделились синоптики Приволжского УГМС.

В губернии сохранится малооблачная погода. Специалисты не прогнозируют какие-либо осадки на 10 июля. Также температура воздуха днем в Самарской области составит от +30 до +35 градусов по Цельсию.

Представители Приволжского УГМС ожидают неустойчивый слабый ветер.

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