В Самарской области сохранится 30-градусная жара днем 10 июля

Столбики термометров будут показывать в 63-м регионе в четверг до +35. Подробностями поделились синоптики Приволжского УГМС.
В губернии сохранится малооблачная погода. Специалисты не прогнозируют какие-либо осадки на 10 июля. Также температура воздуха днем в Самарской области составит от +30 до +35 градусов по Цельсию.
Представители Приволжского УГМС ожидают неустойчивый слабый ветер.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.