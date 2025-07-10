Магнитные бури в Самаре сегодня 10 июля 2025: прогноз и рекомендации

В статье — актуальный прогноз магнитных бурь в Самаре на сегодня 10 июля, данные о солнечной активности и проверенные рекомендации, как уменьшить их влияние на здоровье. Узнайте, как подготовиться к магнитным бурям и защитить свое самочувствие!