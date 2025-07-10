Календарь на 10 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Амвросий, в миру Александр Гренков, родился в 1812 году в Тамбовской губернии в семье пономаря. В 12 лет тяжело заболел и дал обет постричься в монахи. Но не сразу исполнил его. Лишь в 1839 году году он втайне от родных ушел в монастырь Оптина пустынь. Несмотря на постоянные недуги, Амвросий стал преемником старцев Льва и Макария. К нему приходили разные люди, он не делал различий между высокими чинами и крестьянами, богатыми купцами и представителями интеллигенции.