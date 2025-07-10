Народный календарь. Почему стоит понаблюдать за солнцем в Петров день, 12 июля

По традиции 12 июля было принято умываться водой из трех источников. Считалось, что это принесет удачу. Также крестьяне собирались на пригорках, чтобы понаблюдать, как восходит солнце. Они разжигали костры, пели песни и ждали рассвета. В этот день солнце будто «играет» на небе: оно сверкает разными цветами, то ярко светит, то поднимается, то опускается.