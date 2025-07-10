Народный календарь. Почему стоит понаблюдать за солнцем в Петров день, 12 июля

День Петра и Павла на Руси считался одним из самых важных православных праздников в году. В Петров день, 12 июля, верующие вспоминают апостолов Петра и Павла, которые были одними из первых последователей Иисуса Христа и проповедовали христианство. Также в этот день завершается Петров пост.
По традиции 12 июля было принято умываться водой из трех источников. Считалось, что это принесет удачу. Также крестьяне собирались на пригорках, чтобы понаблюдать, как восходит солнце. Они разжигали костры, пели песни и ждали рассвета. В этот день солнце будто «играет» на небе: оно сверкает разными цветами, то ярко светит, то поднимается, то опускается.
Так как апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла и даже называется Рыболовом. Рыбаки молились ему о помощи и удаче, спрашивая, будет ли хороший улов, ждать ли бури и стоит ли закидывать сети.
Приметы погоды:
Погода ясная — значит, год будет удачным.
Если пошел дождь — готовься к сорока дням непогоды.
С нижних ветвей берез падают желтые листья — к скорому листопаду.
Именины отмечают: Пaвел, Пeтp, Нeoфит, Гpигopий, Парфений.