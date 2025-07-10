Дeнь любви к кaпибapaм и Дeнь Никoлы Тecлы: какие праздники отмечают в России и мире 10 июля

Это неофициальный праздник, но он набирает популярность благодаря любви интернет-пользователей к этим милым грызунам. В соцсетях распространяются шуточные фотографии и видео с участием капибар. Этим забавным грызунам посвящают песни, о них создают мультфильмы и заводят в качестве домашних питомцев. В этот день можно сходить в зоопарк и понаблюдать за этими животными.