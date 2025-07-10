США вводят импортные пошлины на товары из Бразилии в размере 50%

Американский лидер Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин. Они затронут все товары, поступающие в США из Бразилии. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети, ссылаясь на соответствующий указ.
В документе подчеркивается, что пошлины начнут действовать с 1 августа 2025 года. О причинах внедрения таких мер не сообщается.
«Мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин», — указано в документе.
США также наложили 25-процентные пошлины на товары из Казахстана. Местное Министерство торговли и интеграции начало готовить официальный ответ. Ситуация, по словам представителей ведомства, не останется без внимания.