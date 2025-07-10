Snoop Dogg выпустил клип о Telegram

В середине июня основатель Telegram рассказал, что является «официально отцом» шести детей, которые появились на свет от трех разных женщин. При этом он напомнил, что в 12 странах у него родились более 100 биологических детей благодаря донорству спермы. Дуров подчеркнул, что «не делает никакой разницы» между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, которые появились на свет благодаря донорству биологического материала. Он добавил, что все его дети будут иметь одинаковые права на наследство.