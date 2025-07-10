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Трамп похвалил президента Либерии Боакайю за хорошее знание английского

Трамп встретился с президентами Либерии, Габона, Гвинеи-Бисау, Сенегала и Мавритании.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп похвалил президента англоязычной Либерии Джозефа Боакайя за отличное знание английского языка.

Трамп спросил у Джозефа Боакайя, где тот «так хорошо» выучил английский язык.

«Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», — сказал он.

Трамп и президент Либерии встретились в Вашингтоне в ходе мероприятия с участием лидеров африканских государств.

Джозеф Боакай лишь кивал в ответ на вопросы Трампа.

Английский является государственным языком Либерии. Другие президенты прибыли из стран, где говорят на французском, португальском, а также арабских языках.

Трамп встретился с президентами Либерии, Габона, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау, по данным СМИ, стороны обсудили участие Соединённых Штатов в «секторе стратегических полезных ископаемых» Западной Африки.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявляла, что Трамп примет президентов африканских государств на обеде в парадной столовой в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие.

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