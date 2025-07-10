«Клуб самоубийц»: от Томского до Старовойта — как уходили те, кто слишком много знал

Михаил Томский был одним из крупных советских чиновников сначала ленинской, а затем и сталинской эпохи. Будучи членом Политбюро ЦК ВКП (б), он принимал активное участие во внутрипартийной борьбе за власть. На первом её этапе Сталин избавился от своего главного оппонента — Льва Троцкого. Затем с политического олимпа Страны Советов были сброшены видные большевики Григорий Зиновьев и Лев Каменев. На первых порах Томский был заодно со Сталиным, но вскоре и вокруг него начали сгущаться тучи. Причиной тому послужило предложение Сталина свернуть НЭП. Против этого выступили Николай Бухарин, Алексей Рыков и Томский. В дальнейшем их всех обвинили «правотроцкистском заговоре».