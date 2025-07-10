Новое дно. Какой уровень пробьёт доллар на следующей неделе и что беспокоит экономистов

Ключевые факторы волатильности курса валют — данные и события текущей недели. Уже 10 июля Росстат опубликует июньскую инфляцию в России, а вечером в тот же день выйдут аналогичные данные по США. Если российская инфляция окажется слабой, а американская — мягкой, это может укрепить рубль к нижней границе коридора. К 14 июля экспортёры начнут готовиться к выплатам акцизов и налога на добычу полезных ископаемых, что традиционно создаёт дополнительный спрос на рубли и усиливает предложение валюты. Об этом рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.