Франция задержала баскетболиста российского происхождения Касаткина по запросу США

По данным источника, Касаткин арестован 21 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. США подозревают его в причастности к хакерской группе, использовавшей программы-вымогатели, и обвиняют в ведении переговоров о выкупах. Сам спортсмен отрицает эти обвинения. В момент задержания он находился во Франции вместе с невестой, которой недавно сделал предложение. Сейчас Касаткин ожидает решения по экстрадиции.