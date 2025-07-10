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Франция задержала баскетболиста российского происхождения Касаткина по запросу США

Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу властей США, сообщает Le Monde.

Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу властей США, сообщает Le Monde.

По данным источника, Касаткин арестован 21 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. США подозревают его в причастности к хакерской группе, использовавшей программы-вымогатели, и обвиняют в ведении переговоров о выкупах. Сам спортсмен отрицает эти обвинения. В момент задержания он находился во Франции вместе с невестой, которой недавно сделал предложение. Сейчас Касаткин ожидает решения по экстрадиции.

Ранее баскетболист выступал за московский клуб МБА-МАИ. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он провел 45 матчей, набирая в среднем по 6 очков и делая 2,7 передачи за игру.

Известно, что в прошлом Касаткин жил и учился в США: в 2016 году он поступил в американскую школу, а в 2018-м — в Пенсильванский государственный университет (Pennsylvania State University), где сыграл несколько матчей в NCAA. В 2019 году он вернулся в Россию.

Ранее в США был задержан россиянин, подозреваемый в попытке угнать яхту.