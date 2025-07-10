Теннисистка Павлюченкова пришла на пресс-конференцию с пивом

Павлюченкова завершила выступление на Уимблдоне-2025 на стадии четвертьфинала. Она уступила представительнице США Аманде Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге WTA. Встреча, длившаяся 1 час 39 минут, завершилась со счетом 1:6, 6:7 (9:11) в пользу американки. За время матча Павлюченкова не совершила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать только один брейк-пойнт из пяти возможных.