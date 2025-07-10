Эколог Пукалов: пляжи Геленджика не загрязнены нефтепродуктами

C 10 июля в Геленджике начал работать аэропорт. Пока воздушная гавань будет принимать не более трех рейсов, в будущем их число увеличится. Работа аэропорта положительно скажется на туристическом сезоне, ожидается, что отдыхающих будет больше, как минимум на 10%.
Н у многих уже возникает вопрос, не опасно ли купать на побережье Геленджика. После того, как в Черном море потерпели аварию нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченский пролив утекло около 3 тысяч тонн мазута. В апреле были закрыты 150 пляжей Анапы из-за нефтепродуктов.
Экологи заверяют, что в Геленджик опасности нет, нефтепродукты до туда не дошли. В связи с этим там можно спокойно отдыхать, загорать и купаться, не опасаясь за свое здоровье.
— Все, что южнее находится — Геленджик, Сочи, чистое, я очень надеюсь, что и южная конечность этим летом откроется по результатам тематических проб морской воды, так как туда вынесло только легкие фракции мазута — сказал Life.ru сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов.
Тем временем, в Анапе и других курортах Краснодарского края продолжают устранять последствия аварии. Со дна замазученный грунт убирают водолазы, а на берегу работает спецтехника. Но в июле стали говорить об открытии части пляжей, это поможет оживить туристический сезон, пишет aif.ru.
— Открытие аэропорта в Геленджике позволит региону Анапы, Геленджика, Туапсе нарастить прибытие туристов, на 10−15% к тому, что было бы без аэропорта, — сказал «Газета.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Стоимость авиабилетов из Москвы в Геленджик начинается от 17 тысяч рублей. Время полета примерно четыре часа, пишет Царьград.