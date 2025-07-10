Эколог Пукалов: пляжи Геленджика не загрязнены нефтепродуктами

Н у многих уже возникает вопрос, не опасно ли купать на побережье Геленджика. После того, как в Черном море потерпели аварию нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченский пролив утекло около 3 тысяч тонн мазута. В апреле были закрыты 150 пляжей Анапы из-за нефтепродуктов.