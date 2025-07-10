Как оформить налоговый вычет за обучение и лечение в 2025 — через «Госуслуги» или ФНС

Через налоговую инспекцию (ФНС): этот способ предполагает подачу декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства. К декларации необходимо приложить копии документов, подтверждающих право на вычет. Через работодателя: этот способ позволяет получать вычет уже в текущем году, не дожидаясь окончания налогового периода. Для этого необходимо получить уведомление о праве на вычет в налоговой инспекции и предоставить его работодателю.