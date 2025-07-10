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В Омске задержали 11 рейсов. Скрин

В омском аэропорту задержаны 11 пассажирских рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Пассажиры не могут улететь из-за сильного тумана.

В омском аэропорту задержаны 11 пассажирских рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Сильный туман ограничивает видимость на взлетно-посадочной полосе», — рассказал представитель пресс-службы аэропорта, отвечая на вопрос, с чем связаны задержки рейсов в сибирском городе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержки коснулись шести рейсов из Москвы, двух из Санкт-Петербурга, двух из Сочи и одного из Астаны. Время прибытия задерживающихся рейсов пока не уточняется. В связи с этим ожидаются задержки и обратных вылетов из Омска. Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять информацию о своих рейсах перед выездом в терминал.

Ранее аналогичные задержки произошли в новосибирском аэропорту Толмачево, где из-за сильного тумана были отложены более 20 рейсов из разных городов, включая Санкт-Петербург и Пекин. Подобные погодные условия в сибирских регионах уже неоднократно становились причиной сбоев в расписании авиаперевозок.

В аэропорту Омска задержали вылет 11 рейсовФото: Скрин онлайн-табло Омского аэропорта.