В Омске задержали 11 рейсов. Скрин

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержки коснулись шести рейсов из Москвы, двух из Санкт-Петербурга, двух из Сочи и одного из Астаны. Время прибытия задерживающихся рейсов пока не уточняется. В связи с этим ожидаются задержки и обратных вылетов из Омска. Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять информацию о своих рейсах перед выездом в терминал.