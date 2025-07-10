Чехия одобрила программу обучения украинских пилотов

Чешское правительство одобрило программу подготовки украинских пилотов, предложенную министерством обороны. Программа, реализуемая через госпредприятие LOM Praha, предусматривает 150 часов летной подготовки для восьми пилотов до конца года, сообщило чешское министерство обороны.
Хотя у Чехии нет самолетов F-16, на которых будут летать украинские пилоты, обучение будет проходить на тренажерах и дозвуковых самолетах чешского производства L-39.
Министр обороны Яна Чернохова заявила, что Чехия осознает свою ответственность и поддержка Украины отвечает ее стратегическим интересам. Все расходы по обучению берет на себя чешское министерство обороны.
— Украине необходима не только военная техника, но и хорошо подготовленные вооруженные силы, включая авиацию. Чехия осознает свою ответственность, и дальнейшая поддержка Украины также отвечает ее стратегическим интересам, — цитирует Чернохову РИА Новости.
Европейские страны могут отправить своих военных на Украину в роли миротворцев и инструкторов без получения согласия от РФ. Соответствующие заявления сделал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, европейские страны собираются перебросить «несколько тысяч человек от страны в ключевые районы», чтобы реализовать программы подготовки и показать свою долгосрочную поддержку.