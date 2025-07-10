Чехия одобрила программу обучения украинских пилотов

Европейские страны могут отправить своих военных на Украину в роли миротворцев и инструкторов без получения согласия от РФ. Соответствующие заявления сделал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, европейские страны собираются перебросить «несколько тысяч человек от страны в ключевые районы», чтобы реализовать программы подготовки и показать свою долгосрочную поддержку.