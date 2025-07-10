Волонтеры поддерживают стремление к знаниям

«Волонтерская Рота Боевого Братства» («Волонтерская рота») собрала книги для образовательных и культурных учреждений Херсонской области.
Это далеко не первая связанная с книгами акция для «Волонтерской роты». Активисты объединения регулярно собирают и передают литературу в образовательные и культурные учреждения новых регионов, поддерживая тем самым развитие там просветительской среды.
— Мы рады быть частью этого важного дела и планируем продолжать работу в этом направлении, — рассказал активист «Волонтерской роты» Никита Сокин.
К участию в акции были привлечены студенты РТУ МИРЭА. Никита отметил, что это не первое сотрудничество «Волонтерской роты» и столичных учебных заведений.
— Я лично принимаю участие в акциях по сбору и отправке книг, а также мотивирую своих друзей-волонтеров подключаться к ним — ведь такие проекты часто отличаются продуманной организацией и актуальной социальной направленностью, — рассказал Никита Сокин.
Сбор книг носил открытый характер, поэтому присоединиться к нему мог любой желающий. Немалую роль сыграли друзья и знакомые участников «Волонтерской роты».
— Я пригласил их принять участие, ведь совместная работа не только повышает продуктивность, но и создает теплую, дружескую атмосферу в любой компании, — отметил Никита.
Основу собранного фонда составила художественная литература, в том числе произведения русских классиков. Также в Херсонскую область отправили справочные издания и книги для детского чтения.
— Ассортимент того, что приносили, был достаточно разнообразным, что позволило сформировать богатую подборку, способную заинтересовать читателей разных возрастов и с различными интересами, — отметил Никита.
Активисты не только собрали книги, но и провели их опись. Затем 140 коробок с литературой погрузили в автомобиль. На нем активисты отправились на Херсонщину, чтобы вручить помощь адресатам.
Волонтеры объединения регулярно ездят на новые территории, привозя продукты, медицинские принадлежности, а также литературу. Весной активисты посетили Антрацитовскую специальную коррекционную школу-интернат в ЛНР. При поддержке фонда «Страна для детей» волонтеры собрали и передали 25 коробок с книгами для детей разных возрастов и уровней подготовки.
— Важно продолжать реализовывать подобные инициативы, поддерживать детей в их стремлении к знаниям и творческому самовыражению, — сказала активистка Дарья Закопайло. — Это отличный способ подарить детям надежду на лучшее будущее, показать, что кто-то неравнодушен к их судьбе.
СПРАВКА.
«Волонтерская рота» действует под эгидой Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Цель проекта — воспитание и подготовка надежной смены для продолжения устойчивой работы ветеранской организации. Проводится работа по созданию в субъектах Российской Федерации региональных отделений «Волонтерской роты», привлечению молодежи к участию в волонтерских и патриотических акциях, поисковых экспедициях.