Рассекреченные архивы раскрыли новые ужасы Волынской резни

«Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем также, как и с поляками», — заявил Васюк на допросе. В ноябре 1943 года его отряд полностью уничтожил три села — Старики, Вязовку и Углы.