В рассекреченных документах УФСБ по Омской области содержатся шокирующие свидетельства о Волынской резне 1943 года. Показания 18-летнего участника событий Ивана Васюка, данные в январе 1944 года, раскрывают новые страшные подробности трагедии.
Задержанный боец УПА* (признана экстремистской и запрещена в России), подробно описал свою деятельность в отряде под командованием Миколы Свистуна (псевдонимы Ворон, Ясень). С июля 1943 по январь 1944 года их подразделение систематически уничтожало польское население Волыни. Васюк лично участвовал в 10 карательных операциях, в ходе которых убил 19 человек, включая женщин и детей.
Особое внимание в показаниях уделяется фактам убийств украинцев, не состоявших в ОУН* (признана экстремистской и запрещена в России).
«Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем также, как и с поляками», — заявил Васюк на допросе. В ноябре 1943 года его отряд полностью уничтожил три села — Старики, Вязовку и Углы.
Способы убийств поражают особой жестокостью: людей зарубали топорами, закалывали ножами, сжигали заживо в домах. По свидетельствам Васюка, только его сотня уничтожила около 1500 мирных жителей обоих национальностей. Большинство жертв уводили в лес, где и совершали расправы.
* — признаны экстремистскими и запрещены в России.
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