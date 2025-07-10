AFP: во Франции задержали российского баскетболиста Касаткина

Российский спортсмен Даниил Касаткин задержан во Франции по запросу Соединённых Штатов, информирует Agence France-Presse.
По данным агентства, Касаткина подозревают в участии в «хакерской группе», которая осуществляла атаки с использованием «программ-вымогателей». В США утверждают, что эта группа атаковала 900 организаций, в частности, два американских федеральных учреждения.
Американская сторона подозревает Касаткина в «сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества».
В публикации подчёркивается, что баскетболист отверг все обвинения. Адвокат спортсмена Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрёл подержанный компьютер, он подчеркнул, что Касаткин не разбирается в информатике.
«Он даже не умеет устанавливать приложения. Либо компьютер взломали, либо ему его продал хакер, чтобы действовать под чужим именем», — сказал адвокат.
Суд во французской столице решил оставить Касаткина под стражей, куда он был помещён 23 июня после задержания в воздушной гавани Шарль-де-Голль. Спортсмен прилетел во Францию, чтобы сделать предложение своей девушке.
Бело рассказал, что ходатайствовал об освобождении под залог, но получил отказ. По словам Касаткина, состояние его здоровья в тюрьме ухудшилось.
Напомним, Фредерик Бело являлся адвокатом россиянина Александра Винника, которого задержали в Греции по запросу США. В феврале текущего года Винник вернулся в РФ.