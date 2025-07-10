Иностранцы, желающие работать в России, будут проходить больше тестирований: что изменится в структуре экзамена

Иностранные граждане, желающие получить работу в России, должны пройти тестирование на знание русского языка, истории страны и основ законодательства РФ. С 10 июля требования к выполнению заданий на аудирование и устную речь в экзамене изменились. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.