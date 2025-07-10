Иностранцы, желающие работать в России, будут проходить больше тестирований: что изменится в структуре экзамена

Иностранные граждане, желающие получить работу в России, должны пройти тестирование на знание русского языка, истории страны и основ законодательства РФ. С 10 июля требования к выполнению заданий на аудирование и устную речь в экзамене изменились. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
Так, количество заданий по аудированию увеличено с двух до четырех. Помимо прочего, теперь этот раздел сопровождается обязательными баллами, которые необходимо набрать для сдачи экзамена.
Подчеркивается, что меры направлены на стимулирование иностранных граждан, желающих жить и работать в России, к изучению языка. Они также необходимы, чтобы повысить объективность результатов тестирования.
Помимо указанных изменений, с июля в России подорожали коммунальные услуги. Так, суммы в платежках повысились в среднем на 12%.