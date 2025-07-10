Радиостанция «Судного дня» передала кодовое сообщение после удара ВСУ по Курску

УВБ-76 — это российская военная радиостанция, функционирующая с 1970-х годов. Она получила прозвище «жужжалка» из-за своего основного способа трансляции — короткого жужжащего сигнала. Станцию также называют «Радио Судного дня» или «Станция Судного дня», поскольку существует версия, что она может быть связана с гипотетической системой «Мёртвая рука» или российскими ядерными силами, о чем сообщали, в частности, журналисты Би-би-си.