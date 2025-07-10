Самолет югорской компании задержали на 21 час в азербайджанском аэропорте

Самолет должен был быть в аэропорте Внуково еще 9 июля в 20:45.
Рейс авиакомпании Utair из азербайджанского города Гянджа в Москву отложен на 21 час. Причиной задержки послужила техническая неисправность воздушного судна, сообщили в пресс-службе Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.
«Для обеспечения комфорта пассажиров им были предоставлены размещение в гостинице, а также другие необходимые услуги. Ожидается, что вылет состоится 10 июля в 15:00 (14:00 мск)», — сообщили в пресс-службе.
Судя по онлайн-табло, самолет должен был прилететь в аэропорт Внуково еще 9 июля в 20:45, однако сейчас время посадки назначено на 10 июля в 17:45. По информации аэропорта, решение о задержке принял командир самолета.