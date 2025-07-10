Эколог объяснил, безопасно ли сейчас купаться в Геленджике

Эколог также отметил, что исследование водолазов не выявило тяжелых фракций мазута в акватории Геленджика. По его словам, ситуация отличается от центральной части Анапы, где последствия разлива были более ощутимыми и требовали дополнительных мер по очистке. На пляжах Геленджика, по словам эксперта, можно спокойно загорать и купаться без угрозы для здоровья.