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Предварительное заседание по делу оперной певицы Максаковой пройдет 16 июля

По итогам заседания будет определена дата начала слушания дела по существу, которое пройдет в заочной форме.

Источник: Аргументы и факты

В Пресненском районном суде Москвы 16 июля состоится предварительное заседание по делу, фигурантом которого является оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (включена в перечень иноагентов в России).

Как сообщили в пресс-службе суда, артистке вменяются действия, подпадающие под часть 2 статьи 280.4 УК РФ, касающиеся публичных призывов в интернете к деятельности, представляющей угрозу безопасности страны.

Рассмотрение дела будет проходить заочно. После предварительного заседания суд определит дату начала основного процесса.

Ранее Черемушкинский райсуд Москвы заочно отправил под стражу основателя издания «Медуза»* (Medusa Project) Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации.

*Издание признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ.

**Лицо или организация, признанное в РФ иноагентом.