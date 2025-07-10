Предварительное заседание по делу оперной певицы Максаковой пройдет 16 июля

В Пресненском районном суде Москвы 16 июля состоится предварительное заседание по делу, фигурантом которого является оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (включена в перечень иноагентов в России).
Как сообщили в пресс-службе суда, артистке вменяются действия, подпадающие под часть 2 статьи 280.4 УК РФ, касающиеся публичных призывов в интернете к деятельности, представляющей угрозу безопасности страны.
Рассмотрение дела будет проходить заочно. После предварительного заседания суд определит дату начала основного процесса.
Ранее Черемушкинский райсуд Москвы заочно отправил под стражу основателя издания «Медуза»* (Medusa Project) Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации.
*Издание признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ.
**Лицо или организация, признанное в РФ иноагентом.