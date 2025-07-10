В Совфеде предложили запретить движение электросамокатов на улицах Москвы

«Представляется целесообразным использовать ширину тротуара менее двух-трех метров в качестве критерия для введения запрета на движение СИМ и установить на соответствующих улицах города Москвы специальные знаки, запрещающие их использование. В связи с этим прошу Вас выразить позицию правительства Москвы относительно перспективы ограничения скорости или полного запрета движения средств индивидуальной мобильности по всем тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также по улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик», — написал Шейкин в обращении на имя заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.