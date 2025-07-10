ФСБ рассекретила шокирующие детали допроса нациста Васюка о Волынской резне: бандеровцы не щадили даже своих

Нацист признался, что принимал участие в нападении на польские деревни около десяти раз и лично убил не менее 19 человек, в том числе 6 женщин и 5 детей, а всего отряд, в котором он находился, уничтожил около полутора тысяч мирных жителей, которых убивали прямо в домах или уводили в лес. При этом мирных жителей убивали при помощи топоров и ножей. Имущество убитых было разграблено, а дома сожжены.