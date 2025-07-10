ФСБ рассекретила шокирующие детали допроса нациста Васюка о Волынской резне: бандеровцы не щадили даже своих

Украинские националисты из экстремистских организаций ОУН*-УПА* во время Волынской резни уничтожали не только поляков, но и этнических украинцев, которые не разделяли взглядов членов бандеровских организаций и не принадлежали к этим объединениям. Об этом свидетельствуют показания Ивана Васюка, который был непосредственным участником Волынской резни. Протокол его допроса рассекречен и опубликован на сайте ФСБ.
«Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками», — рассказал Васюк.
Нацист признался, что принимал участие в нападении на польские деревни около десяти раз и лично убил не менее 19 человек, в том числе 6 женщин и 5 детей, а всего отряд, в котором он находился, уничтожил около полутора тысяч мирных жителей, которых убивали прямо в домах или уводили в лес. При этом мирных жителей убивали при помощи топоров и ножей. Имущество убитых было разграблено, а дома сожжены.
Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму.
Также ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах нацистами советских пленных.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.