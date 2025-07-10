ПСЖ разгромил «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:0 в полуфинале клубного чемпионата мира, который проходит в США.
Мячи в составе парижан забили Фабиан Руис на 6-й и 24-й минутах, Усман Дембеле на 9-й минуте и Гонсалу Рамуш на 88-й минуте. Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, весь матч провел в запасе.
Игра началась с 10-минутным опозданием из-за транспортных проблем — обе команды и часть болельщиков задержались из-за пробок на подъездах к стадиону. Для мадридского «Реала» это стало первым поражением под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который возглавил команду 25 мая этого года, сменив на этом посту Карло Анчелотти.
В финальном матче, который состоится 13 июля, «Пари Сен-Жермен» встретится с лондонским «Челси», обыгравшим в другом полуфинале бразильский «Флуминенсе» со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что Франция задержала баскетболиста российского происхождения Касаткина по запросу США.