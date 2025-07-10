ПСЖ разгромил «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

Игра началась с 10-минутным опозданием из-за транспортных проблем — обе команды и часть болельщиков задержались из-за пробок на подъездах к стадиону. Для мадридского «Реала» это стало первым поражением под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который возглавил команду 25 мая этого года, сменив на этом посту Карло Анчелотти.