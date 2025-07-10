ФСБ рассекретили допрос участника «Волынской резни». Фото

«Наш отряд, в том числе и я, нападал на следующие деревни: Старики, Вязовку, Углы. Нападения происходили в ноябре 1943 года. В этих деревнях мною были убиты, как я показал выше, 19 человек. После того как жители этих деревень были убиты, имущество, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали», — заявил Васюк. Его признание содержится в протоколе допроса.