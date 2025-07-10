На Западе признали успех российских брендов: те, кто поторопился уйти из России, теперь кусают локти

Агентство отметило также рекордный рост доходов в России. В статье указано, что рост зарплат опережает инфляцию. Вместе с тем успешно развиваются такие бренды, как «Вкусно и точка», Stars Coffee и Lime. Они стали аналогами ушедших из России западных компаний, поясняется в материале.