На Западе признали успех российских брендов: те, кто поторопился уйти из России, теперь кусают локти

Аналоги ушедших из России зарубежных компаний успешно обосновались на отечественном рынке. Бренды РФ процветают. Теперь западным компаниям будет сложнее попасть обратно на российский рынок. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отметило также рекордный рост доходов в России. В статье указано, что рост зарплат опережает инфляцию. Вместе с тем успешно развиваются такие бренды, как «Вкусно и точка», Stars Coffee и Lime. Они стали аналогами ушедших из России западных компаний, поясняется в материале.
«Стратегии российских компаний направлены на то, чтобы помешать оригинальным брендам вернуть себе позиции среди 140 миллионов российских потребителей, которые остаются устойчивыми», — признает автор статьи.
Так, возвращение McDonald’s на российский рынок обойдется американским производителям в огромную сумму. Сложности будут связаны также с высокими показателями сети «Вкусно и точка».