Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали уникальный экспресс-тест для быстрого выявления вируса Цзинмэнь, который передается через клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Вирус Цзинмэнь (Jingmen tick virus) впервые был обнаружен в 2013 году в клещах на территории Китая. Позже его стали выявлять у людей, обращавшихся за медицинской помощью после укусов.
«Специалисты центра “Вектор” уже зафиксировали случаи вируса в клещах как в азиатской, так и в европейской частях России. В рамках федерального проекта “Санитарный щит страны — безопасность для здоровья” был разработан уникальный экспресс-тест, который позволяет быстро диагностировать инфекцию и начать лечение», — рассказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что тест позволяет анализировать как самих клещей, так и образцы крови пациентов. Также он способен выявлять даже минимальные концентрации вируса в образцах, что обеспечивает раннюю диагностику.
«Центр “Вектор” готов производить до 10 тысяч тестов в год, чтобы обеспечить надежный мониторинг вируса Цзинмэнь в России», — добавили в Роспотребнадзоре.