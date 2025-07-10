Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь

«Специалисты центра “Вектор” уже зафиксировали случаи вируса в клещах как в азиатской, так и в европейской частях России. В рамках федерального проекта “Санитарный щит страны — безопасность для здоровья” был разработан уникальный экспресс-тест, который позволяет быстро диагностировать инфекцию и начать лечение», — рассказали в пресс-службе.