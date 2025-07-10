При обысках в МХАТ им. М. Горького и у его директора Кехмана изъяли документацию

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) в связи с реконструкцией старой сцены МХАТ имени М. Горького. Владимира Кехмана доставили на допрос в Следственный комитет, по результатам которого будет решён его процессуальный статус — свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Следственные действия продолжаются. Кехман и его адвокаты пока не дали комментариев.