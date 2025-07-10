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В российских вузах срочно меняют иностранное ПО: вот что случилось

В России хотят срочно заменить иностранное ПО в вузах на отечественное.

Источник: Комсомольская правда

Полностью российское программное обеспечение вскоре может появиться в местных высших учебных заведениях. Для большинства иностранных ПО уже отозваны лицензии. Об этом пишет ТАСС.

Так, Россия в срочном порядке готовится импортозаменить ПО зарубежного производства. В отечественных вузах долгое время использовали иностранное программное обеспечение, отвечавшее за работу образовательных процессов.

«Для большинства таких продуктов пользовательские и корпоративные лицензии отозваны, что требует их срочного импортозамещения», — сказано в утвержденном кабмином документе.

На Западе, тем временем, признали успех российских брендов. Они процветают после ухода иностранных аналогов. Теперь западным компаниям будет сложнее вернуться на рынок.