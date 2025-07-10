Названа дата возобновления прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией

Низкобюджетная авиакомпания Flynas из Саудовской Аравии с 1 августа возобновит прямые рейсы по маршруту Эр-Рияд — Москва — Эр-Рияд. Полеты будут выполняться три раза в неделю.
В столице России рейсы саудовского лоукостера будет обслуживать аэропорт «Внуково».
«Три еженедельных рейса будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с 1 августа. Это предоставит пассажирам Flynas дополнительный удобный вариант прямого авиасообщения между двумя странами», — говорится в сообщении перевозчика.
Отметим, что в начале июля Росавиация разрешила авиакомпании выполнять регулярные рейсы из Эр-Рияда в Москву. Также сообщалось, что флагманский перевозчик ближневосточной страны Saudia Airlines возобновит полеты в Москву в октябре.
Прямое авиасообщение между двумя странами было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Позднее стороны долго не могли договориться о возобновлении авиарейсов.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что возобновление прямых рейсов с США может затянуться.