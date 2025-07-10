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Экс-вокалист «Тараканов» вновь не смог оспорить статус иноагента в суде

Экс-вокалист «Тараканов» Спирин вновь не смог оспорить статус иноагента в суде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) не смог обжаловать статус иностранного агента в Московском городском суде, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в документах.

В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.