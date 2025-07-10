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Трамп готов к санкциям против России, но требует контроля над ними

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, если ему будет предоставлено больше контроля над их применением и отменой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, если ему будет предоставлено больше контроля над их применением и отменой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Белый дом настаивает на том, чтобы Трамп имел возможность отменять введенные санкции в будущем без одобрения Конгресса. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн отметил, что в текущей версии законопроекта решения президента будут подвергаться излишнему контролю со стороны Конгресса, что неприемлемо, говорится в статье.

Кроме того, Трамп рассказал о планах устроить России «маленький сюрприз» и заявил о готовности в случае необходимости ввести против нее дополнительные санкционные ограничения. Подобную перспективу он рассматривает «очень решительно».

26 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо воспользовался правом вето и заблокировал принятие 18-го пакета санкций в отношении России на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Спустя неделю Словакия вновь не дала принять этот пакет. Позже премьер отметил, что новые ограничения выглядят «очень секси» для всех, но они не будут иметь никакого эффекта.

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