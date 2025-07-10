Трамп готов к санкциям против России, но требует контроля над ними

26 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо воспользовался правом вето и заблокировал принятие 18-го пакета санкций в отношении России на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Спустя неделю Словакия вновь не дала принять этот пакет. Позже премьер отметил, что новые ограничения выглядят «очень секси» для всех, но они не будут иметь никакого эффекта.