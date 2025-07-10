Будущее за инженерами

9 июля в Российском университете транспорта прошла презентация программ Высшей инженерной школы. «Вечерняя Москва» узнала, какие новые технологичные направления есть в столичных вузах.
Высшая инженерная школа была создана на базе РУТ четыре года назад как инновационная площадка, где внедряются современные подходы к образованию. Главный принцип, на котором работает площадка, — практико-ориентированное обучение. Студенты работают над реальными проектами компаний-партнеров уже начиная с первого курса.
— Мы предлагаем пять направлений подготовки: технология транспортных процессов, ИТ и вычислительная техника, наземные транспортно-технологические комплексы, экономика — программа двух дипломов, которая реализуется совместно с НИУ ВШЭ, — а также инфокоммуникационные технологии и системы связи, — рассказал заместитель руководителя передовых инженерных школ РУТ Денис Паринов.
По его словам, в Высшей инженерной школе Российского университета транспорта обучается 673 студента, из которых 625 проходят программы бакалавриата.
— Наши студенты уже с первых курсов вовлечены в реальную проектную деятельность, — подметил Паринов. — Ежегодно ребята выполняют более 240 проектов по заказам компаний-партнеров, число которых превышает 50 организаций.
В этом году школа уже выпустила первых бакалавров, и руководитель отдела проектной деятельности Департамента передовых инженерных школ РУТ Екатерина Козловцева поспешила поделиться впечатляющими результатами работ выпускников и студентов.
— Наши бакалавры предложили стильные решения для парковок, которые идеально подходят для самокатов и велосипедов. Их макеты уже переданы в мэрию для возможного внедрения, — объяснила Екатерина. — Другая команда разработала модель для анализа пассажиропотоков и планирования инфраструктуры МЦД-5.
На презентации абитуриенты смогли узнать о программах обучения и пообщаться с руководителями направлений.
— Я сразу рассматривала РУТ как главный вариант для поступления, ведь тут можно получить современное образование, востребованное на рынке труда, — рассказывает абитуриентка Екатерина Сенина. — А после сегодняшней презентации окончательно определилась — буду поступать на направление «Транспортный и промышленный дизайн».
Ведущие технические университеты Москвы активно обновляют образовательные программы в ответ на запросы высокотехнологичных отраслей отечественной экономики. Так, Московский физико-технический институт представил сразу несколько инновационных проектов. Физтехшкола авиационных и цифровых технологий продолжает готовить специалистов в области авиации и радиолокации с акцентом на цифровые технологии. А программа «Математическое моделирование и теория управления» воспитывает мастеров по оптимизации сложных систем. Также в МФТИ открыли новую программу магистратуры «Аппаратная разработка умных устройств», где студентов учат создавать «железо» и софт для гаджетов — от прототипов до серийных образцов.
В свою очередь МГТУ имени Н. Э. Баумана сосредоточился на модернизации существующих направлений. В 2025 году здесь запустили новую программу «Управление техническими системами в креативных индустриях». Она готовит разработчиков робототехнических решений для медиа, дизайна и сферы развлечений — в соответствии с госстратегией по развитию креативных индустрий. Совместно с промышленным партнером — госкорпорацией Роскосмос — университет также обновил программы Передовой инженерной школы «Системная инженерия ракетнокосмической техники».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Борис Игольников, директор высшей инженерной школы Российского университета транспорта:
— В этом году у нас стартует российско-китайская программа бакалавриата. Ее цель — подготовка ИТ-специалистов, владеющих языком и обладающих навыками, востребованными для развития делового сотрудничества между компаниями транспортной отрасли. Спрос на таких профессионалов растет, а подготовка кадров международного уровня становится трендом на рынке. Программа объединит академические традиции нашего вуза с передовыми технологиями китайских партнеров. А студенты получат возможность работать с крупнейшими ИТ-компаниями.