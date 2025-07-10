Будущее за инженерами

Ведущие технические университеты Москвы активно обновляют образовательные программы в ответ на запросы высокотехнологичных отраслей отечественной экономики. Так, Московский физико-технический институт представил сразу несколько инновационных проектов. Физтехшкола авиационных и цифровых технологий продолжает готовить специалистов в области авиации и радиолокации с акцентом на цифровые технологии. А программа «Математическое моделирование и теория управления» воспитывает мастеров по оптимизации сложных систем. Также в МФТИ открыли новую программу магистратуры «Аппаратная разработка умных устройств», где студентов учат создавать «железо» и софт для гаджетов — от прототипов до серийных образцов.