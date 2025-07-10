AFP: Франция и Британия объявят о координации ядерных сил сдерживания

Париж и Лондон планируют подписать декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания Франции и Британии могут «координироваться», оставаясь независимыми, информирует Agence France-Presse.
Агентство ссылается на сообщения Елисейского дворца и правительства Британии.
«Британия и Франция объявят, что ядерные средства сдерживания двух стран, оставаясь независимыми, могут координироваться. В декларации, которая будет подписана в четверг, будет указано, что соответствующие средства сдерживания остаются независимыми, “но могут координироваться”», — говорится в публикации.
Кроме того, в Британии и Франции утверждают, что не существует такой угрозы для европейских государств, которая бы не вызвала ответных действий со стороны Лондона и Парижа.
Ранее сообщалось, что Британия призвала готовиться к потенциальной войне на своей территории.