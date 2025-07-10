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AFP: Франция и Британия объявят о координации ядерных сил сдерживания

В Париже и Лондоне уточнили, что средства сдерживания останутся независимыми.

Источник: Аргументы и факты

Париж и Лондон планируют подписать декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания Франции и Британии могут «координироваться», оставаясь независимыми, информирует Agence France-Presse.

Агентство ссылается на сообщения Елисейского дворца и правительства Британии.

«Британия и Франция объявят, что ядерные средства сдерживания двух стран, оставаясь независимыми, могут координироваться. В декларации, которая будет подписана в четверг, будет указано, что соответствующие средства сдерживания остаются независимыми, “но могут координироваться”», — говорится в публикации.

Кроме того, в Британии и Франции утверждают, что не существует такой угрозы для европейских государств, которая бы не вызвала ответных действий со стороны Лондона и Парижа.

Ранее сообщалось, что Британия призвала готовиться к потенциальной войне на своей территории.