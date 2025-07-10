Базу генетической информации в России хотят расширить в 35 раз к 2030 году

Национальная база генетической информации в России будет расширена в 35 раз к 2030 году, её объем достигнет 35 петабайт. Об этом сказано в документе о стратегических направлениях в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования, который утвердило правительство РФ.
«Общий объем хранения общедоступных данных в сфере генетической информации по всему многообразию образцов достигнет 1 петабайта в 2025 году, 6 петабайт в 2026 году, 10 петабайт в 2027 году, по иной информации — до 35 петабайт к 2030 году», — приводит ТАСС выдержку из документа, напомнив, что 1 петабайт равен 1 тыс. терабайт.
Напомним, Путин поручил выделить средства на создание национальной базы генетической информации.
Также сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки создать Национальную базу генетической информации. Ввести в эксплуатацию этот проект должны до сентября 2025 года.
Тем временем «Роснефть» создала крупнейшую базу генома россиян.
А эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов.