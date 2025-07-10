Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, можно увеличить величину пенсионного коэффициента на 45%, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на её получение. Один пенсионный коэффициент в этом году составил 145,69 рубля.
Для выхода на пенсию по старости необходимо наработать 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год можно заработать не более 10 пенсионных коэффициентов.