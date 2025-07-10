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В России изменили правила оборота ручного боевого оружия

Правительство РФ расширило права военизированных организаций по обороту ручного боевого оружия.

Источник: Комсомольская правда

Российский кабинет министров скорректировал правила оборота ручного боевого оружия. Теперь военизированные государственные структуры могут передавать на хранение оружие другим организациям, связанным с этой отраслью, пишет ТАСС.

Согласно тексту документа, госструктуры также вправе принимать ручное боевое оружие от указанных организаций. Постановление призвано расширить права военизированных ведомств.

Хранение оружия предполагает некоторые расходы. Они будут возмещаться в соответствии с соглашением, которое заключат между собой соответствующие структуры.

В России, между тем, ужесточили экзамены для иностранцев. Требования к выполнению заданий на аудирование и устную речь изменились с 10 июля.