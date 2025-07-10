США, баскетбол и хакеры: кто такой Даниил Касаткин, которого задержали в Париже

Касаткина задержали по запросу США 21 июня 2025 года в аэропорту Парижа по подозрению в участии в киберпреступлениях. По версии следствия, хакерская группа могла быть причастна к атакам примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США, сообщает агентство Франс Пресс. Американские власти считают, что российский баскетболист участвовал в переговорах о выплате выкупа от имени хакеров. Сам Касаткин вину не признает. Под стражу его заключили 23 июня. По словам адвоката, баскетболист плохо разбирается в компьютерах и даже приложения не может установить самостоятельно. Адвокат считает, что злоумышленники взломали компьютер Даниила и действовали без его ведома. Под залог Касаткина отказались выпустить, пояснил его защитник.