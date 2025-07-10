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Суд оставил в силе статус иноагента для экс-вокалиста группы «Тараканы»

Московский городской суд отказал Дмитрию Спирину* (признан в РФ иноагентом) в отмене статуса иностранного агента, оставив в силе решение Замоскворецкого районного суда от 14 октября 2024 года.

Московский городской суд отказал Дмитрию Спирину* (признан в РФ иноагентом) в отмене статуса иностранного агента, оставив в силе решение Замоскворецкого районного суда от 14 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

«Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в документах.

Напомним, что в июне 2024 года Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов. Согласно информации ведомства, основанием для этого послужили его публичные выступления против специальной военной операции, распространение недостоверной информации, формирующей негативный образ России и её вооружённых сил, а также создание и распространение материалов других иноагентов.

* — признан в РФ иноагентом.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Еврейской автономной области задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном производстве взрывных устройств.