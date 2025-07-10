Суд оставил в силе статус иноагента для экс-вокалиста группы «Тараканы»

Напомним, что в июне 2024 года Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов. Согласно информации ведомства, основанием для этого послужили его публичные выступления против специальной военной операции, распространение недостоверной информации, формирующей негативный образ России и её вооружённых сил, а также создание и распространение материалов других иноагентов.