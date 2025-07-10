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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 июля 2025

Без осадков и +27 градусов ожидается в Иркутске 10 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По прогнозам синоптиков погода в Иркутске 10 июля 2025 обещает переменную облачность и без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

Погода в Иркутске 10 июля 2025.

— Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и тумана. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Иркутской области.

Столбик термометра в регионе поднимется до +25…+30 градусов, если будет облачно, то немного похолодает до +16…+21.

Несмотря на отсутствие дождя во многих районах, на реках Иркут, Китой, Белая и Ока ожидается повышение уровней воды на 5−20 сантиметров. Вот что обещает погода в Иркутске 10 июля 2025.